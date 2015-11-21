Ван Гаал: «Я восхищен силой духа своих игроков»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал победу в матче 13-го тура АПЛ против «Уотфорда» (2:1).

«Я восхищен силой духа, которую показали мои игроки. Пропустив гол, мы сразу же создали три отличных момента. Командой, которая способна так играть, можно гордиться. Мы боремся за чемпионство. Мы не особенно хорошо атаковали, хотя нам и удалось создать достаточно моментов. Кроме того, нам не совсем удался контроль мяча, но мы отлично сыграли без него», – говорит ван Гаал.