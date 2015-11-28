«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 21-29 ноября

Телеканал "Матч ТВ" продолжает радовать спортивными трансляциями. Представляем телепрограмму на выходные и четвертую неделю работы.

Суббота, 21 ноября

06:30-Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США

07:00 - Новости

07:05 - Ринг

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Спортивный интерес

11:00 - Новости

11:05 - Мировая раздевалка

11:30 - Новости

11:40 - Баскетбол. Чемпионат Европы-2017. Женщины. Отборочный турнир. Прямая трансляция из Екатеринбурга (Россия - Болгария)

13:50 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция (ЦСКА - "Крылья Советов" (Самара))

16:00 - Реальный спорт

16:15 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция ("Зенит" (Санкт-Петербург) - "Урал" (Екатеринбург))

18:30 - Фигурное катание. Гран-при России

19:55 - Специальный репортаж (Испания. Болельщики)

20:10 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция ("Реал" (Мадрид) - "Барселона")

22:10 - Реальный спорт

22:40 - Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция ("Ювентус" - "Милан")

00:45 - Все на Матч!

01:45 - Спортивный интерес

02:45 - Детали спорта

02:55 - Ринг

Воскресенье, 22 ноября

05:00 - Профессиональный бокс. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес (Мексика). Прямая трансляци)

06:30 - Профессиональный бокс. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес (Мексика). Прямая трансляци)

08:00 - Новости

08:05 - Федор Емельяненко. Первый среди равных

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Лучшая игра с мячом

10:30 - Поверь в себя. Стань человеком

11:00 - Новости

11:05-"Культ тура" с Юрием Дудем

11:30 - Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа

12:30 - Новости

12:35 - Специальный репортаж (Болельщики)

12:50 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямая трансляция (УНИКС (Казань) - "Химки")

14:50 - Лучшая игра с мячом

15:15 - 1+1

16:00 - Фигурное катание. Гран-при России. Прямая трансляция

17:30 - 1+1

18:15 - Все на Матч!

19:10 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция ("Спартак" (Москва) - "Краснодар")

21:40 - "После футбола" с Георгием Черданцевым

22:50 - Детали спорта

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Волейбол. Чемпионат России ("Белогорье" (Белгород) - "Динамо" (Москва))

01:45 - Удар по мифам

02:00 - Фигурное катание. Гран-при России

04:00 - Ты можешь больше!

Понедельник, 23 ноября

05:00 - Федор Емельяненко. Первый среди равных

06:00 - Мировая раздевалка

06:30 - Мама в игре

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

07:30 - Новости

07:35 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Все на Матч!

11:00 - Новости

11:05 - Федор Емельяненко. Первый среди равных

12:00 - Новости

12:05 - Смешанные единоборства. Bellator

15:00 - Новости

15:05 - Все на Матч!

15:55 - Профессиональный бокс. "Ночь чемпионов" (Р. Проводников (Россия) - Х. Родригес (Мексика))

18:30 - Континентальный вечер

19:30 - Профессиональный бокс. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес (Мексика))

22:30 - Безграничные возможности

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из США

01:45 - Удар по мифам

02:00 - Сердца чемпионов

02:30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция из США

04:15 - Важная персона

Вторник, 24 ноября

06:00 - Кардиограмма жизни

06:30 - Первые леди

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

07:30 - Новости

07:35 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Все на Матч!

11:00 - Новости

11:05 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

11:30 - Второе дыхание

12:00 - Новости

12:05 - Все за Евро

12:30 - Где рождаются чемпионы?

13:00 - Спортивный интерес

14:00 - Новости

14:05 - Важная персона

16:00 - Новости

16:05 - "Особый день" с Константином Цзю

16:30 - Дублер

17:00 - Все на Матч!

18:00 - 1+1

18:45 - "Культ тура" с Юрием Дудем

19:15 - Все на футбол!

19:45 - Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция ("Зенит" (Россия) - "Валенсия" (Испания))

22:00 - Все на футбол!

22:30 - Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция ("Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия))

00:45 - Все на Матч!

01:45 - Детали спорта

02:15 - Обзор Лиги чемпионов

02:30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция из США

04:15 - Два Эскобара

Среда, 25 ноября

06:30 - Сердца чемпионов

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

07:30 - Новости

07:35 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Все на Матч!

11:00 - Новости

11:05 - "Культ тура" с Юрием Дудем

11:30 - Первые леди

12:00 - Новости

12:05 - Безграничные возможности

12:35 - Детали спорта

12:45 - Тонкая грань

14:00 - Новости

14:15 - Второе дыхание

14:45 - 1+1

15:30 - Тренер

15:45 - Все на Матч!

16:45 - Два Эскобара

19:15 - Все на футбол!

19:45 - Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция (ЦСКА (Россия) - "Вольфсбург" (Германия))

22:00 - Все на футбол!

22:30 - Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция ("Ювентус" (Италия) - "Манчестер Сити" (Англия))

00:45 - Все на Матч!

01:45 - 1+1

02:30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из США

04:15 - Тонкая грань

Четверг, 26 ноября

05:30 - Федор Емельяненко. Первый среди равных

06:30 - Второе дыхание

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

07:30 - Новости

07:35 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:05 - Все на Матч!

11:00 - Новости

11:05 - Матч, который не состоялся

12:15 - Новости

12:20 - 1+1

12:50 - Мэрион Джонс. Потерять все

14:00 - Новости

14:05 - Точка на карте

14:30 - Спортивный интерес

14:45 - Тиффози. Итальянская любовь

15:00 - Новости

15:05 - Лучшая игра с мячом

15:35 - Неудачная попытка Джордана

16:45 - Детали спорта

17:00 - Все на Матч!

18:00 - Все на футбол!

18:45 - Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция ("Краснодар" (Россия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия))

20:45 - Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция ("Локомотив" (Россия) - "Спортинг" (Португалия))

22:50 - Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция ("Ливерпуль" (Англия) - "Бордо" (Франция))

01:00 - Все на Матч!

02:00 - Два Эскобара

04:30 – 1+1

Пятница, 27 ноября

05:20 - Мэрион Джонс. Потерять все

06:30 - Лучшая игра с мячом

07:00 - Новости

07:05 - Ты можешь больше!

07:30 - Новости

07:35 - Ты можешь больше!

08:00 - Новости

08:05 - Живи сейчас

09:00 - Новости

09:05 - Все на Матч!

10:00 - Новости

10:10 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция

11:30 - Где рождаются чемпионы?

12:00 - Новости

12:05 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

12:30 - Дублер

13:00 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция

14:40 - Профессиональный бокс. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес (Мексика))

17:00 - Все на Матч!

18:00 - Второе дыхание

18:30 - "Безумный спорт" с Александром Пушным

19:15 - Охотник на лис

22:00 - Спортивный интерес

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из США

01:45 - Детали спорта

02:00 - Первые леди

02:30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция из США

03:45 - Неудачная попытка Джордана

Суббота, 28 ноября

05:00 - Матч, который не состоялся

06:10 - Удар по мифам

06:30 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Танцы на льду. Короткая программа. Прямая трансляция

07:40 - Новости

07:45 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

08:20 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция

09:55 - Новости

10:00 - Все на Матч!

10:40 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция

13:00 - Новости

13:05 - "Особый день" с Константином Цзю

13:30 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция

15:55 - Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация. Прямая трансляция

17:00 - Все на футбол!

17:20 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция ("Терек" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург))

19:40 - Детали спорта

20:00 - Тяжелая осень легкой атлетики

21:00 - Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Кореи

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция из США

01:45 - Дублер

02:15 - "Особый день" с Константином Цзю

02:30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из США

04:15 - Спортивный интерес

04:30 - Безграничные возможности

Воскресенье, 29 ноября

05:00 - Точка на карте05:30 - 40 лет спустя

06:00 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая трансляция

06:30 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая трансляция

07:30 - Новости

07:35 - Второе дыхание

08:00 - Новости

08:05 - Все на Матч!

08:55 - Новости

09:00 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Показательные выступления. Прямая трансляция

11:20 - Поверь в себя. Стань человеком

11:50 - Детали спорта

12:00 - Новости

12:10 - "Безумный спорт" с Александром Пушным

13:00 - Тяжелая осень легкой атлетики

14:00 - Все на Матч!

15:00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

15:35 - Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из Швеции

16:45 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

17:20 - Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Швеции

19:00 - Формула-1. Гран-при Абу-Даби

21:05 - Сердца чемпионов

21:30 - В погоне за желтой майкой

22:00 - Победы, которых не должно было быть

23:00 - Все на Матч!

00:00 - Тело и душа

02:40 - Охотник на лис

"Если люди не будут смотреть "Матч ТВ", то нужно менять людей". Стогниенко и Черданцев - о новом телеканале

Как телеканал "Матч ТВ" готовится к запуску