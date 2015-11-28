«Матч ТВ»: телепрограмма передач на 21-29 ноября

Телеканал "Матч ТВ" продолжает радовать спортивными трансляциями. Представляем телепрограмму на выходные и четвертую неделю работы.
Суббота, 21 ноября
06:30-Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США
07:00 - Новости
07:05 - Ринг
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - Спортивный интерес
11:00 - Новости
11:05 - Мировая раздевалка
11:30 - Новости
11:40 - Баскетбол. Чемпионат Европы-2017. Женщины. Отборочный турнир. Прямая трансляция из Екатеринбурга (Россия - Болгария)
13:50 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция (ЦСКА - "Крылья Советов" (Самара))
16:00 - Реальный спорт
16:15 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция ("Зенит" (Санкт-Петербург) - "Урал" (Екатеринбург))
18:30 - Фигурное катание. Гран-при России
19:55 - Специальный репортаж (Испания. Болельщики)
20:10 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция ("Реал" (Мадрид) - "Барселона")
22:10 - Реальный спорт
22:40 - Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция ("Ювентус" - "Милан")
00:45 - Все на Матч!
01:45 - Спортивный интерес
02:45 - Детали спорта
02:55 - Ринг
Воскресенье, 22 ноября
05:00 - Профессиональный бокс. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес (Мексика). Прямая трансляци)
06:30 - Профессиональный бокс. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес (Мексика). Прямая трансляци)
08:00 - Новости
08:05 - Федор Емельяненко. Первый среди равных
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - Лучшая игра с мячом
10:30 - Поверь в себя. Стань человеком
11:00 - Новости
11:05-"Культ тура" с Юрием Дудем
11:30 - Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа
12:30 - Новости
12:35 - Специальный репортаж (Болельщики)
12:50 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямая трансляция (УНИКС (Казань) - "Химки")
14:50 - Лучшая игра с мячом
15:15 - 1+1
16:00 - Фигурное катание. Гран-при России. Прямая трансляция
17:30 - 1+1
18:15 - Все на Матч!
19:10 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция ("Спартак" (Москва) - "Краснодар")
21:40 - "После футбола" с Георгием Черданцевым
22:50 - Детали спорта
23:00 - Все на Матч!
00:00 - Волейбол. Чемпионат России ("Белогорье" (Белгород) - "Динамо" (Москва))
01:45 - Удар по мифам
02:00 - Фигурное катание. Гран-при России
04:00 - Ты можешь больше!
Понедельник, 23 ноября
05:00 - Федор Емельяненко. Первый среди равных
06:00 - Мировая раздевалка
06:30 - Мама в игре
07:00 - Новости
07:05 - Ты можешь больше!
07:30 - Новости
07:35 - Ты можешь больше!
08:00 - Новости
08:05 - Живи сейчас
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - Все на Матч!
11:00 - Новости
11:05 - Федор Емельяненко. Первый среди равных
12:00 - Новости
12:05 - Смешанные единоборства. Bellator
15:00 - Новости
15:05 - Все на Матч!
15:55 - Профессиональный бокс. "Ночь чемпионов" (Р. Проводников (Россия) - Х. Родригес (Мексика))
18:30 - Континентальный вечер
19:30 - Профессиональный бокс. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес (Мексика))
22:30 - Безграничные возможности
23:00 - Все на Матч!
00:00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из США
01:45 - Удар по мифам
02:00 - Сердца чемпионов
02:30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция из США
04:15 - Важная персона
Вторник, 24 ноября
06:00 - Кардиограмма жизни
06:30 - Первые леди
07:00 - Новости
07:05 - Ты можешь больше!
07:30 - Новости
07:35 - Ты можешь больше!
08:00 - Новости
08:05 - Живи сейчас
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - Все на Матч!
11:00 - Новости
11:05 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
11:30 - Второе дыхание
12:00 - Новости
12:05 - Все за Евро
12:30 - Где рождаются чемпионы?
13:00 - Спортивный интерес
14:00 - Новости
14:05 - Важная персона
16:00 - Новости
16:05 - "Особый день" с Константином Цзю
16:30 - Дублер
17:00 - Все на Матч!
18:00 - 1+1
18:45 - "Культ тура" с Юрием Дудем
19:15 - Все на футбол!
19:45 - Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция ("Зенит" (Россия) - "Валенсия" (Испания))
22:00 - Все на футбол!
22:30 - Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция ("Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия))
00:45 - Все на Матч!
01:45 - Детали спорта
02:15 - Обзор Лиги чемпионов
02:30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция из США
04:15 - Два Эскобара
Среда, 25 ноября
06:30 - Сердца чемпионов
07:00 - Новости
07:05 - Ты можешь больше!
07:30 - Новости
07:35 - Ты можешь больше!
08:00 - Новости
08:05 - Живи сейчас
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - Все на Матч!
11:00 - Новости
11:05 - "Культ тура" с Юрием Дудем
11:30 - Первые леди
12:00 - Новости
12:05 - Безграничные возможности
12:35 - Детали спорта
12:45 - Тонкая грань
14:00 - Новости
14:15 - Второе дыхание
14:45 - 1+1
15:30 - Тренер
15:45 - Все на Матч!
16:45 - Два Эскобара
19:15 - Все на футбол!
19:45 - Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция (ЦСКА (Россия) - "Вольфсбург" (Германия))
22:00 - Все на футбол!
22:30 - Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция ("Ювентус" (Италия) - "Манчестер Сити" (Англия))
00:45 - Все на Матч!
01:45 - 1+1
02:30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из США
04:15 - Тонкая грань
Четверг, 26 ноября
05:30 - Федор Емельяненко. Первый среди равных
06:30 - Второе дыхание
07:00 - Новости
07:05 - Ты можешь больше!
07:30 - Новости
07:35 - Ты можешь больше!
08:00 - Новости
08:05 - Живи сейчас
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:05 - Все на Матч!
11:00 - Новости
11:05 - Матч, который не состоялся
12:15 - Новости
12:20 - 1+1
12:50 - Мэрион Джонс. Потерять все
14:00 - Новости
14:05 - Точка на карте
14:30 - Спортивный интерес
14:45 - Тиффози. Итальянская любовь
15:00 - Новости
15:05 - Лучшая игра с мячом
15:35 - Неудачная попытка Джордана
16:45 - Детали спорта
17:00 - Все на Матч!
18:00 - Все на футбол!
18:45 - Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция ("Краснодар" (Россия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия))
20:45 - Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция ("Локомотив" (Россия) - "Спортинг" (Португалия))
22:50 - Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция ("Ливерпуль" (Англия) - "Бордо" (Франция))
01:00 - Все на Матч!
02:00 - Два Эскобара
04:30 – 1+1
Пятница, 27 ноября
05:20 - Мэрион Джонс. Потерять все
06:30 - Лучшая игра с мячом
07:00 - Новости
07:05 - Ты можешь больше!
07:30 - Новости
07:35 - Ты можешь больше!
08:00 - Новости
08:05 - Живи сейчас
09:00 - Новости
09:05 - Все на Матч!
10:00 - Новости
10:10 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция
11:30 - Где рождаются чемпионы?
12:00 - Новости
12:05 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
12:30 - Дублер
13:00 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция
14:40 - Профессиональный бокс. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес (Мексика))
17:00 - Все на Матч!
18:00 - Второе дыхание
18:30 - "Безумный спорт" с Александром Пушным
19:15 - Охотник на лис
22:00 - Спортивный интерес
23:00 - Все на Матч!
00:00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из США
01:45 - Детали спорта
02:00 - Первые леди
02:30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция из США
03:45 - Неудачная попытка Джордана
Суббота, 28 ноября
05:00 - Матч, который не состоялся
06:10 - Удар по мифам
06:30 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Танцы на льду. Короткая программа. Прямая трансляция
07:40 - Новости
07:45 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым
08:20 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция
09:55 - Новости
10:00 - Все на Матч!
10:40 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция
13:00 - Новости
13:05 - "Особый день" с Константином Цзю
13:30 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция
15:55 - Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация. Прямая трансляция
17:00 - Все на футбол!
17:20 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция ("Терек" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург))
19:40 - Детали спорта
20:00 - Тяжелая осень легкой атлетики
21:00 - Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Кореи
23:00 - Все на Матч!
00:00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция из США
01:45 - Дублер
02:15 - "Особый день" с Константином Цзю
02:30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из США
04:15 - Спортивный интерес
04:30 - Безграничные возможности
Воскресенье, 29 ноября
05:00 - Точка на карте05:30 - 40 лет спустя
06:00 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая трансляция
06:30 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая трансляция
07:30 - Новости
07:35 - Второе дыхание
08:00 - Новости
08:05 - Все на Матч!
08:55 - Новости
09:00 - Фигурное катание. Гран-при Японии. Показательные выступления. Прямая трансляция
11:20 - Поверь в себя. Стань человеком
11:50 - Детали спорта
12:00 - Новости
12:10 - "Безумный спорт" с Александром Пушным
13:00 - Тяжелая осень легкой атлетики
14:00 - Все на Матч!
15:00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15:35 - Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из Швеции
16:45 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17:20 - Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Швеции
19:00 - Формула-1. Гран-при Абу-Даби
21:05 - Сердца чемпионов
21:30 - В погоне за желтой майкой
22:00 - Победы, которых не должно было быть
23:00 - Все на Матч!
00:00 - Тело и душа
02:40 - Охотник на лис
"Если люди не будут смотреть "Матч ТВ", то нужно менять людей". Стогниенко и Черданцев - о новом телеканале