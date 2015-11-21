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  • Катульский: «Во времена кризиса Шатов однажды добирался до базы в багажнике»

Катульский: «Во времена кризиса Шатов однажды добирался до базы в багажнике»

21 ноября 2015, 09:38
3

Бывший футболист «Зенита» и «Урала» Алексей Катульский рассказал о том, как он играл с нынешним полузащитником сине-бело-голубых Олегом Шатовым в Екатеринбурге.

«Есть хороший район, в котором жила половина команды. Добирались на одной машине на тренировки. Как только не набивались в нее. Однажды у меня Шатов в багажнике ехал. Произошло это во время кризиса, когда более трех месяцев не платили зарплату. Олег был самым молодым, в салоне ему места не хватило», — поделился Катульский.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Урал Шатов Олег
Комментарии (3)
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Zenit_EKB_88
1448100385
эТО РЕАЛЬНОСТЬ И ОНА БЫЛА Шатов наш Уральский
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Garrincha58
1448100456
а кто такой Шатов?
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андрей андреев
1448105405
В багажнике Рэйнжроаера? Это не багажник-это машина на 7 мест)))))
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