Катульский: «Во времена кризиса Шатов однажды добирался до базы в багажнике»

Бывший футболист «Зенита» и «Урала» Алексей Катульский рассказал о том, как он играл с нынешним полузащитником сине-бело-голубых Олегом Шатовым в Екатеринбурге.

«Есть хороший район, в котором жила половина команды. Добирались на одной машине на тренировки. Как только не набивались в нее. Однажды у меня Шатов в багажнике ехал. Произошло это во время кризиса, когда более трех месяцев не платили зарплату. Олег был самым молодым, в салоне ему места не хватило», — поделился Катульский.