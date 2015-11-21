Орлов: «Денисов и Кержаков не понимали, зачем «Зениту» Халк»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире радио "Эхо Москвы" прокомментировал конфликт полузащитника Игоря Денисова с "Динамо".

"Все бывает в футбольной жизни, внутри коллектива. Все зависит от головы, кто как относится к чему. Это его судьба, он сам так решает для себя. Не будешь же его воспитывать. Он 84-го года рождения. Его здесь перевоспитывали, ну, и…Он же профессионал, в конце концов, это большая для него потеря денег, если так произойдет, поэтому — есть ли смысл? В "Зените" тогда они не понимали, он и Кержаков,зачем Халк нужен вообще в команде, как и, наверное, Витсель. Ну, что-то вот они считали, что раз они могут и без этих новых игроков. Но как-то их не переубедили. Но больше всего их, конечно, задели зарплаты. Но это последнее дело. Ну, в конце концов, игрок сборной Бразилии должен получать больше, чем игрок сборной России. То, что делает Халк с мячом на футбольном поле, это, конечно, выше мастерства наших доморощенных футболистов", - сказал Орлов.