Натхо: «Забью пенальти – и сбрею бороду»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от матча 16-го тура РФПЛ против "Крыльев Советов".

- Твоя восхитительная борода имеет какое-то отношение к травме?

— Все просто, поначалу из-за швов мне было очень неудобно бриться. Потом я посмотрел на себя и решил, что борода смотрится неплохо (улыбается).

— Многие хоккеисты на фарт не бреются, пока не закончат выступление в турнире. Может, потерпишь до мая?

— Нет уж, это чересчур. На кого я тогда буду похож? Возможно, уже на матче с «Крыльями» все увидят меня в прежнем облике. А может, и нет, я пока не решил. Ещe мы шутили с ребятами, что я побреюсь, когда забью гол. Тоже вариант.

— Почему-то очень хочется, чтобы ты отличился с пенальти. Что стряслось с одиннадцатиметровыми у армейцев в этом сезоне?

— Очень часто промахиваемся, согласен. Никто не может сказать, почему. В прошлом году наоборот забили все, что только можно. Пенальти — такой элемент, который нужно исполнять с уверенностью. Когда почти все промахиваются, уверенность не находится на должном уровне. В целом, по моим прикидкам, для бьющего игрока шансы где-то семьдесят на тридцать. Мы уже слишком много не забили, уверен, теперь статистика будет выправляться.

— Ты готов подойти к точке в следующий раз?

— Да, без проблем, я в себе уверен. Не промахивается только тот, кто не бьет. Я же предпочитаю забить десять и не забить один или два. Надеюсь, тренер доверит мне исполнить одиннадцатиметровый, если такая возможность представится.

— Забьешь — и вот тогда сбреешь бороду.

— Заметано! (улыбается)

— Кстати, в июльском матче с «Крыльями Советов» ты как раз отличился с одиннадцатиметровой отметки. Что скажешь о нашем сопернике, о его игровом почерке?

— Я смотрел несколько матчей этой команды, она пытается играть в очень хороший, грамотный футбол. Иногда это получается, иногда нет, вот поэтому-то «Крылья» и находятся в середине таблицы. В предстоящей встрече со стороны самарцев ожидаю закрытой игры. Так против нас в гостях играет восемьдесят пять процентов команд. Это нормально. Мы ставим перед собой высокие задачи и обязаны уметь побеждать в таких условиях, взламывать самую глухую оборону.