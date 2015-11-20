Орлов: «Игрок сборной Бразилии должен получать больше, чем игрок сборной России»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим видением ситуации, сложившейся вокруг полузащитника «Динамо» Игоря Денисова.

«Все бывает в футбольной жизни, внутри коллектива. Все зависит от головы, кто как относится к чему. Это его судьба, он сам так решает для себя. Не будешь же его воспитывать. Он 84-го года рождения. Его здесь перевоспитывали, ну, и… Он же профессионал, в конце концов, это большая для него потеря денег, если так произойдет, поэтому есть ли смысл? В «Зените» тогда они не понимали, он и Кержаков, они не понимали, зачем Халк нужен вообще в команде, как и, наверное, Витсель. Ну, что-то вот они считали, что раз они могут и без этих новых игроков. Но как-то их не переубедили. Но больше всего их, конечно, задели зарплаты. Но это последнее дело. Ну, в конце концов, игрок сборной Бразилии должен получать больше, чем игрок сборной России. То, что делает Халк с мячом на футбольном поле, это, конечно, выше мастерства наших доморощенных футболистов», – считает Орлов.