Кришито: «Россия удачно выступит на чемпионате Европы»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито оценил свои перспективы сыграть за сборную Италии на чемпионате Европы 2016 года, а также поделился ожиданиями от выступления на этом турнире команды России.

«Редко стали вызывать в сборную. До чемпионата Европы еще много времени. Я надеюсь, что смогу принять в нем участие. Думаю, что тренерский штаб сборной часто смотрит игры «Зенита», – говорит Кришито.

По мнению итальянца, Евро сложится для сборной России удачно.

«Сборная России – хорошая квалифицированная команда. Изначально были трудности в отборочном цикле. Но в итоге россияне справились с ними. Уверен, что Россия удачно выступит на чемпионате Европы».