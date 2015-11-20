Дедура: «С Аленичевым «Спартак» сможет бороться за чемпионство»

Бывший защитник московского «Спартака» Игнас Дедура поделился мнением о перспективах Дмитрия Аленичева на посту главного тренера красно-белых.

«Он играл в старом «Спартаке», знает, как и что нужно делать. С Дмитрием клуб сможет бороться за чемпионство. В этом сезоне уже вряд ли, но в следующем – обязательно. Возвращение в клуб Аленичева, Титова, Ананко – людей, которые ковали славные победы в 90-е годы, – очень хороший знак. Они знают, что такое спартаковский дух, победные традиции. Вот сейчас команду возглавил Дмитрий Аленичев – уже видны проблески спартаковского футбола. «Забегания», «стеночки», красивые голы. Такое не оставляет равнодушным никого. Правда, сейчас не все получается, но нужно время. Все будет у команды хорошо», – сказал Дедура.