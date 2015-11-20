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    Минасов: «Широков обсудит продление контракта со «Спартаком», когда захочет»

    Агент полузащитника московского «Спартака» Романа Широкова Арсен Минасов сообщил, что продление контракта со столичным клубом зависит только от желания самого футболиста.

    «Когда Широков захочет, тогда и обсудит продление контракта с клубом. Надо дождаться конца первой части сезона. Сейчас надо думать о футболе», - сказал Минасов.

    Также агент игрока отказался комментировать подробности контракта Широкова с красно-белыми, в частности пункт о 15 матчах. Минасов также заявил, что ничего не знает о личной встрече своего клиента с главным тренером команды Дмитрием Аленичевым и желании руководства московского клуба расстаться с 34-летним полузащитником.

    Источник: ТАСС

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    20.11.2015 12:50
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 20 ноября 2015, 16:58

      Усилит МатчТВ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1368

      Taps 20 ноября 2015, 14:29

      Усилит "Анжи", туда Широкова.

      -1
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