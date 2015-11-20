Широков: «Отстранив меня от игр, лишат Аленичева лидера команды»

Капитан сборной России Роман Широков считает себя лидером «Спартака», а поэтому отстранение его от игр за команду по причине нежелания продлевать контракт со стороны клуба, скажется, в первую очередь, на главном тренере команды.

«В таком клубе, как «Спартак», невозможно себе представить ситуацию, что игрок будет отстранен от игр по подобной причине. Но, даже если представить, пусть даже гипотетически, что такое произойдет, то это решение в первую очередь ударит по главному тренеру, а не по мне. Так как именно главного тренера в преддверии важнейшего матча лишают одного из лидеров команды», – считает Широков.

Напомним, что в действующем контракте Широкова есть пункт о том, что соглашение может быть продлено, если он проведет в этом сезоне 15 и более полноценных матчей в чемпионате России. После первого круга на счету 34-летнего ветерана 14 матчей.

В текущем сезоне «Спартак» после 15 игр занимает шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 очка.