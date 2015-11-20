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  • Широков: «Отстранив меня от игр, лишат Аленичева лидера команды»

Широков: «Отстранив меня от игр, лишат Аленичева лидера команды»

20 ноября 2015, 10:18
11

Капитан сборной России Роман Широков считает себя лидером «Спартака», а поэтому отстранение его от игр за команду по причине нежелания продлевать контракт со стороны клуба, скажется, в первую очередь, на главном тренере команды.

«В таком клубе, как «Спартак», невозможно себе представить ситуацию, что игрок будет отстранен от игр по подобной причине. Но, даже если представить, пусть даже гипотетически, что такое произойдет, то это решение в первую очередь ударит по главному тренеру, а не по мне. Так как именно главного тренера в преддверии важнейшего матча лишают одного из лидеров команды», – считает Широков.

Напомним, что в действующем контракте Широкова есть пункт о том, что соглашение может быть продлено, если он проведет в этом сезоне 15 и более полноценных матчей в чемпионате России. После первого круга на счету 34-летнего ветерана 14 матчей.

В текущем сезоне «Спартак» после 15 игр занимает шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 очка.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Широков Роман Аленичев Дмитрий
Комментарии (11)
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С-Пб on-line
1448004652
Парень реально зазнался
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Serjoga
1448005222
Завышенное самомнение!
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nemolod
1448006593
Сначала отстранят Широкова,затем Аленичева!
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DEN_i_SKA
1448007221
А ты играй так, как за Сборную, может и станешь лидером Спартака, а пока ты просто пшик!
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vladimir-7
1448008628
Рома,беги из свинофермы и как можно быстрей. 15 игр это повод, а не причина.
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Taps
1448019030
На пенсию, в бизнес. Хватит уже в сборной стариков.
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FanatSerj
1448032491
Широков и Денисов побыли вместе в сборной ...... началось обострение у обоих)))
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Недовольный
1448034969
Тебе с Иброй нужно жить вместе,аля Шведская семья,третьего доберете)Один себя Богом мнит,хотя на деле ЧМО и не более,второй лидером.Как в строчке из песни «...кто звал тебя лидером,да где ты взял это»)
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