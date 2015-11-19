Гендиректор «Динамо»: «До конца первой части чемпионата Денисов будет тренироваться индивидуально»

Генеральный директор "Динамо" Сергей Сысоев дал свой комментарий по поводу ситуации вокруг полузащитника команды Игоря Денисова.
- Что произошло?
- Должен сразу сказать, что никаких конфликтов нет и не было! Денисов никому не жаловался. Все это придумано. Рабочая ситуация между тренером и игроком.
- Как будет тренироваться Денисов?
- Он перешел на индивидуальную программу тренировок. Все в порядке. Остальное - придумано.
- Как долго он будет тренироваться индивидуально?
- До конца первой части чемпионата. Это точно.
- Индивидуально или с дублем?
- Индивидуально. В дубле играют молодые ребята. Игорь уже взрослый.
- Зимой собираетесь выставлять Денисова на трансфер?
- Об этом речи не идет.
Источник: «Спорт-Экспресс»