Гендиректор «Динамо»: «До конца первой части чемпионата Денисов будет тренироваться индивидуально»

Генеральный директор "Динамо" Сергей Сысоев дал свой комментарий по поводу ситуации вокруг полузащитника команды Игоря Денисова.

- Что произошло?

- Должен сразу сказать, что никаких конфликтов нет и не было! Денисов никому не жаловался. Все это придумано. Рабочая ситуация между тренером и игроком.

- Как будет тренироваться Денисов?

- Он перешел на индивидуальную программу тренировок. Все в порядке. Остальное - придумано.

- Как долго он будет тренироваться индивидуально?

- До конца первой части чемпионата. Это точно.

- Индивидуально или с дублем?

- Индивидуально. В дубле играют молодые ребята. Игорь уже взрослый.

- Зимой собираетесь выставлять Денисова на трансфер?

- Об этом речи не идет.