«Динамо» отрицает информацию о конфликте Денисова с тренерским и медицинским штабом

Московское «Динамо» на своем официальном сайте опубликовало заявление о том, что информация о конфликте полузащитника команды Игоря Денисова с тренерским и медицинским штабом клуба не соответствует действительности.

«АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва» официально заявляет, что информация о конфликте между футболистом Игорем Денисовым и тренерским и медицинским штабом команды, появившаяся сегодня в ряде СМИ, не соответствует действительности. Игорь Денисов продолжает оставаться игроком нашего клуба. В ближайшее время футболист и клуб в рабочем порядке проведут переговоры по поводу дальнейшего сотрудничества», - говорится в сообщении.