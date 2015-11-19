Василий Титов: «Кобелев занял правильную позицию в ситуации с Денисовым»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Василий Титов считает, что главный тренер команды Андрей Кобелев правильно повел себя в ситуации со скандалом вокруг полузащитника бело-голубых Игоря Денисова.

«Андрей Кобелев занял правильную, принципиальную позицию. Только один человек в команде должен принимать решения, иначе начнется анархия. Прав в этой ситуации игрок или нет, это уже другой вопрос. Решение об освобождении футболиста от тренировок принимает главный тренер, а не игрок, вне зависимости от того, проконсультировался он с доктором или нет. Я в этом не сомневаюсь», - сказал Титов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Денисов поссорился с медицинским штабом клуба, который не поверил в плохое самочувствие игрока после матчей сборной и направил его на обследование.