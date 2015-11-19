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    Ловчев: «После отказа продлить контракт Дзюба в свой адрес услышал: «Слышь, ты, щенок»

    Экс-спартаковец Евгений Ловчев рассказал, что долгое время нападающий сборной России Артем Дзюба добивался приема у владельца «Спартака» Леонида Федуна.

    «Мне известна история с переподписанием контракта Дзюбы. Артем уходил – забивал – приходил – уходил опять в аренду. Точно знаю, что перед очередным уходом от Дзюбы стали требовать переподписания контракта, и в ответ на свой отказ Артем услышал: «Слышь, ты, щенок». И Дзюба потребовал разговора с Федуном. И в конце концов, чтобы разрешить ситуацию и не доводить до Федуна, попросили поговорить с Артемом именно Андрея Тихонова.

    Разговор длился два часа, Дзюба все равно попросил – уже в более мягкой форме – о разговоре с владельцем клуба. В итоге телефон дали, разговор состоялся, и Федун, как я слышал, дал гарантии подписания контракта на лучших условиях.

    Точно знаю, что каждый раз, когда Дзюба возвращался, Карпин говорил: «Топор войны зарыт». Но все начиналось по новой. Конечно, и Артем не прав в чем-то, но более мудрым в таких делах всегда должен быть тренер», - рассказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.11.2015 11:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 ноября 2015, 05:59

      Дзюба играет за Зенит, и пока довольно успешно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 19 ноября 2015, 16:47

      Асхабадзе рулил тогда. Щас его нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Serjik78 19 ноября 2015, 15:30

      Если Ловчев, который всей душой за Спартак, говорит такое - тогда понятно почему до сих пор проблемы в команде. Верхушка походу никого за людей не считает. Представляю какого Аленичеву, как он будет дух Спартаковский возрождать и игру ставить если все кому не лень сверху так себя ведут?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > Serjik78 19 ноября 2015, 19:33

      Ловчев всей душой за попечительский совет, который ему платит пособие.
      Если уж совсем по-честному: Дзюба уходил из Спартака Якина, который на наго делал ставку. Карпин тут не при чем.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 19 ноября 2015, 15:04

      Спартак во всей красе.Не в первой слышать такие ляпы .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 ноября 2015, 14:25

      Да кучу футболистов задвинули не давали развиваться и не продавали(а с Сычёвфм что было)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 ноября 2015, 14:07

      Пропало паровое отопление

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      30регион 19 ноября 2015, 14:04

      Боярский всё никак не выйдет из роли.Давно пора забыть свои фразы из фильма.

      -2
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 19 ноября 2015, 11:18

      карликовый пудель львенку вдвое его больше: - слышь ты, малявка!

      0
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      Рейтинг: +17

      гнус 19 ноября 2015, 11:12

      Пудель: "Слышь, ты, щенок" )))))))))))))

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