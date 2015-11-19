Шустиков: «Не заглядывайте Игнашевичу в паспорт»

Серебряный призер Евро-1964 Виктор Шустиков, воспитавший защитника сборной России Сергея Игнашевича, считает, что 36-летнего футболиста еще рано списывать со счетов.

«Конечно же я рад, что Сергей достиг такого рубежа. Это большое достижение, к которому он шел долгие годы. И надеюсь, что 114 матчей еще не предел. Ведь ему играть и играть. Спасибо и Леониду Викторовичу Слуцкому, давшему ему возможность выйти в игре с Хорватией.



То, что он 13 лет подряд был номером один на своей позиции в списке 33 лучших футболистов страны, говорит о его высоком классе. И о том, что смены ему пока нет. Я не вижу того, кто в обозримом будущем сможет отобрать у Сергея место в составе ЦСКА и сборной. Очень хотелось бы увидеть Игнашевича в составе сборной на домашнем турнире. Сергей это заслужил своей долгой и яркой карьерой. Чемпионат мира — мечта каждого футболиста. И ни в коем случае не заглядывайте ему в паспорт. Защитник еще покажет себя», – сказал Шустиков.