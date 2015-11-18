Агуэро может заменить Роналду в «Реале»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может заменить Криштиану Роналду в составе «Реала», если португалец решит покинуть Мадрид.

Сообщается, что подписание Агуэро является давней мечтой президента «Реала» Флорентино Переса, который хотел приобрести аргентинца, когда тот выступал за «Атлетико». Тогда сделка не состоялась, а теперь в случае продажи Роналду «Реал» получит возможность купить Агуэро.

Согласно Transfermarkt, стоимость нападающего "Манчестер Сити" составляет 60 миллионов евро.