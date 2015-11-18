Во время работы в «Аяксе» ван Гаал купил игрока за свои деньги

Бывший главный тренер «Аякса», а ныне наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал признался, что оплатил трансфер полузащитника Джорджа Финиди собственными деньгами.

«Мы обанкротились и не имели средств, так что мне пришлось искать молодых игроков. Мы сами нашли Яри Литманена и заплатили за него 10 тысяч фунтов, а также приобрели Джорджа Финиди, который тогда уже был игроком сборной Нигерии. Финиди обошелся нам в три тысячи , и эти деньги заплатил я сам! Потом мы подписали Овермарса», – рассказал ван Гаал.

Голландец напомнил и про других игроков из состава «Аякса» тех времен.

«Вы наверняка помните такие имена, как Клюйверт, Зеедорф и Райцигер. Мы играли в очень атакующий футбол и выиграли все. Не хочу об этом долго говорить, чтобы не разозлить мистера Скоулза».