Агент Митрюшкина: «Вопросы о трансфере задавайте «Спартаку»

Агент вратаря «Спартака» Антона Митрюшкина Михаил Череповский отказался комментировать информацию о том, что футболист может перейти в один из европейских клубов.

«Я ни с кем разговаривать не буду на эту тему. Мы ни с кем не ведем переговоров. «Спартаку“ задавайте вопросы. Я не имею права вообще разговаривать на тему отношений моих футболистов с клубами. Поэтому однозначно без комментариев», – сказал Череповский.

Напомним, в качестве возможных мест продолжения карьеры Митрюшкина назывались Франция и Швейцария.