Стали известны арбитры на 16-й тур РФПЛ

На официальном сайте футбольных арбитров был опубликован список рефери, которые рассудят матчи 16-го тура РФПЛ.

Матч «Спартака» и «Краснодара» обслужит Игорь Низовцев из Нижнего Новгорода, встречу «Зенита» и «Урала» - москвич Сергей Карасев.

Игру «Локомотив» - «Анжи» рассудит Виталий Мешков из Дмитрова, матч ЦСКА – «Крылья Советов» - нижегородец Михаил Вилков.

Остальные матчи:

«Амкар» (Пермь) - «Рубин» (Казань) - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);

«Мордовия» (Саранск) - «Динамо» (Москва) - Владимир Москалев (Воронеж);

«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Уфа» - Александр Егоров (Саранск);

«Кубань» (Краснодар) - «Терек» (Грозный) - Алексей Николаев (Москва).