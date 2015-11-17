Срна: «Живем в Киеве и ждем мира, чтобы вернуться домой»

Защитник «Шахтера» и сборной Хорватии Дарио Срна после тренировки национальной команды перед товарищеским матчем с Россией ответил на вопросы журналистов. Занятие проходило в сильнейший ливень.

— Как вам тренировка в таких погодных условиях? – спросили у Срна.

— Нормально. В Хорватии хорошая погода была – тем 5-6 дней отлично поработали. Ехать в Россию разве что было не очень легко: три с половиной часа летели, потом пересадка. Ну ничего. Добрались – и хорошо. Завтра матч. Интересная игра. Сборная России отобралась на чемпионат Европы, у нее очень хороший тренер.

— Недавно общались с Романом Широковым. Он сказал, что интересно было сыграть с таким футболистом, как Дарио Срна. Кого вы выделите в сборной России?

— Тоже Широкова. Мы друг против друга играли много раз. Приятно играть против хорошего, умного футболиста.

— Сказалось ли на подготовке сборной Хорватии отсутствие лидеров?

— Шесть-семь человек не хватает по сравнению с официальным матчем против Мальты. Кто-то поехал за «молодежку» играть, другие травмированы, остальным тренер дал отдохнуть. Но футбол – это матч 11 на 11. Хорватия всегда будет играть на победу.

— Вспомните матчи с Россией в отборе к Евро-2008?

— Я не играл в Москве. В Хорватии сломался на 10-й минуте. Хорошо знаю нынешнюю сборную России. У вас очень сильный тренер сейчас. Я его уважаю, он умеет сделать команду.

— Игорь Гамула сказал, что хочет встретиться со своим другом Дарио Срна. Откуда его знаете?

— Он тренировал на Украине. Тренер он хороший, заслуживает уважения. Завтра, может, увидимся.

— Смотрите его пресс-конференции?

— Нет, это давно уже было.

— Стипе Плетикоса устроит вам экскурсию по Ростову?

— Стипе легенда и здесь, и в Хорватии. Он выиграл Кубок в Ростове. Думаю, стадион соберется и встретит его овацией на трибунах. А на экскурсии у нас не будет времени.

— Понятно, что такая ситуация, мы, наверное, не имеем права задавать вам вопросы про Украину. Разве что так: вы планируете остаться в «Шахтере» и играть там?

— Тяжелая ситуация. Президент «Шахтера» – большой человек, который любит футбол. Он нам создаст все условия, чтобы мы себя комфортно чувствовали. Мы живем в Киеве, но играем за своих фанатов, за Донбасс, и, конечно, ждем тот день, когда сыграем дома, когда будет мир, когда все будет хорошо.

— Вы хотите завершить карьеру именно в «Шахтере»?

— Да!

— В Ростове много беженцев из Донбасса. Был ли с ними какой-то контакт?

— Нет, получаю сообщения через «Инстаграм» и телефон. Знаю, что много ребят из Донецка сейчас здесь.

— Сыграете и для них?

— Для Хорватии. А потом для тех, кто любит «Шахтер».

— Какие перспективы у «Шахтера» в Лиге чемпионов?

— Будем биться за третье место. Очень сильная группа попалась. Шанс на выход в весеннюю часть ЛЧ мы упустили. А вот не сыграть в Лиге Европы такой клуб, как «Шахтер», не имеет права.

— Жаль еще, что с ПСЖ и «Реалом» команда не сыграет на «Донбасс-Арене».

— Еще на пресс-конференции сказал, что, к сожалению, не играем дома. Потому что я никому не даю шансов на «Донбасс-Арене». С грандами шансы 50 на 50, а вот с остальными мы дома будем фаворитами!