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    Олич: «Обещанного Федуном «Мерседеса» я не видел»

    Нападающий сборной Хорватии Ивица Олич ответил на вопросы журналистов в преддверии товарищеской встречи против команды России.

    – В прошлом году вы сменили благополучный "Вольфсбург" на "Гамбург", который боролся за выживание. Для многих это решение стало неожиданным. Не жалеете сейчас о своем выборе?

    – "Гамбург" – мой первый немецкий клуб. И у меня были прекрасные отношения с его президентом. Команда попала в трудную ситуацию, шла на последних местах. Президент мне позвонил и позвал помочь. Можно сказать, что в тот момент я принимал решение не головой, а сердцем. Ведь в "Гамбурге" до этого я провел прекрасное время. Там потрясающий город, великолепные болельщики, и я очень хотел помочь команде остаться в Бундеслиге. Нам удалось сохранить прописку, а в этом сезоне у меня начались проблемы. Пока я не играю, но посмотрим. Есть еще пять матчей до конца первой части чемпионата.

    – Слышали про рекорд вашего бывшего одноклубника Игоря Акинфеева?

    – Конечно. Он большой молодец.

    – Вы, видимо, не поняли. Имеется в виду то, что он пропускает в Лиге чемпионов 35 матчей подряд. В последний раз на ноль он сыграл еще при вас в 2006-м.

    – Что тут можно сказать? Главное, что он играет в Лиге чемпионов. Это футбол высшего уровня, и я могу только поздравить ЦСКА, что каждый год представляет Россию в главном турнире.

    – Хотели бы сыграть с Россией на Евро? В группе это сделать не удастся, поскольку наши сборные в одной корзине. Может, в плей-офф?

    – Конечно! Раз не можем сыграть в группе, тогда сойдемся в финале!

    – Федун вам, кстати, не подарил обещанный "Мерседес" за решающий гол и победу над Англией в 2007-м, которая позволила России попасть на Евро-2008?

    – (Смеется). Думаю, что нет. Не знаю, я ничего не видел.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2015 22:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22

      Igreks 17 ноября 2015, 12:12

      мелочный Федун

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      Рейтинг: +118

      Лыков 17 ноября 2015, 11:55

      Отличный форвард

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 16 ноября 2015, 22:37

      Позитивный чел, удачи ему

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