Тарасов: «Не знаю, что сказать Диарра в такой ситуации»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что не общался с бывшим игроком своей команды Лассана Диарра, двоюродная сестра которого погибла во время теракта в Париже.

«У меня есть его телефон, но я не звонил Лассу. Не знаю, что говорить в такой ситуации. Соболезнованиями уже ничем не поможешь. В последние полгода с Диарра не говорили. Только когда у него были проблемы с уходом из «Локомотива».

Что сказал ему напоследок? «Удачи, на связи». Ласс сказал мне: «Будешь во Франции — звони». Никакого негатива по отношению к нему нет. Диарра — великий футболист и доказывает это сейчас. У меня к нему только самые добрые чувства», - сказал Тарасов.