Рейнгольд: «Слуцкий нашел нужные слова к игрокам»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после победы в товарищеском матче сборной России над командой Португалии (1:0) поделился мнением о работе главного тренера россиян Леонида Слуцкого.

«В сборной при Слуцком изменилось многое, но главное – с игроками команды разговаривает их земляк на их языке. Я неоднократно высказывался о том, что сборную не должен тренировать иностранец. Мы же невооруженным взглядом видим, как отечественный специалист и игроки друг друга понимают. Я не делаю из Слуцкого какого-то выдающегося специалиста, но он нашел нужные слова, благодаря чему команда при нем только побеждает. Видно, что команда играет с удовольствием. Мы обыграли одну из сильнейших команд Европы, которую, как я и сказал изначально, практически не было видно», – отметил Рейнгольд.