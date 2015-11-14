Дзюба: «Пепе оказался милейшей души человеком»

Форвард сборной России Артем Дзюба после победы национальной команды в товарищеском матче над Португалией (1:0) прокомментировал данную игру и персонально отметил некоторых игроков соперника.

"Меня предупреждали, что против Пепе будет тяжело, что он жесткий и может покалечить, но ничего – оказалось, милейшей души человек. Общались с ним во время матча. Так, например, я сказал, что у вас Жоао Мариу похож на Фернандиньо, а он Смолова назвал Жуниньо Пернамбукано! Игра у нас, конечно, получалась, я в начале почувствовал кураж. Хорошая погода, полный стадион, Россия – Португалия, что еще нужно", - отметил нападающий.