Игнатьев: «Раз победили, значит, дебют удачный»

Полузащитник сборной России Владислав Игнатьев после товарищеского матча против команды Португалии (1:0) рассказал о том, как прошел его дебют под знаменами российского триколора.

–​ Можно ли считать, что в забитом голе есть ваша заслуга?

– В первую очередь это заслуга всей команды. Все молодцы. Хорошо играли в обороне, сумели забить гол. Так получилось, что я перехватил мяч, отдал передачу на Денисова, а тот начал обострять атаку. Все сложилось удачно.

–​ Тяжело ли было настраиваться на сегодняшний матч на фоне вчерашних событий?

– Да, только сегодня утром узнали эти ужасные новости. Конечно, я в первую очередь думал о своей игре, потому что дебют все-таки.

–​ Что Слуцкий вам сказал перед выходом на замену?

– Сказал обострять фланги, брать на себя игру. При возможности бить по воротам.

–​ Кто-нибудь ругался на поле, кричал?

– Нет-нет, наоборот все поддерживали. Играть с такими партнерами одно удовольствие.

– Как оцените свой дебют?

– Было довольно мало времени, чтобы проявить себя. Благодарен, что дали выйти хотя бы на 25 минут. Так как мы выиграли, значит, что дебют удачный. Олег Кузьмин меня поздравил с дебютом.