Кавазашвили: «Сомневаюсь, что эта сборная России сможет достичь успеха на Евро»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Португалии (1:0), а также отметил, что такая команда россиян не сможет добиться успеха на Евро-2016.

«Получилась типичная товарищеская игра. Португалия держала мяч, рассчитывала на ничью, но в концовке встречи допустила ошибку. Кроме Смолова в нашей команде отметить особо некого, Федор за счет индивидуальных качеств смог усилить игру. Тренер проверил тех футболистов, кто редко появляется на поле или резервистов. Но, если честно, перед Слуцким стоит тяжелая задача. Сомневаюсь, что с этой командой можно будет достичь успеха на чемпионате Европы.

Хочется поздравить Игоря Акинфеева, он достиг великолепного достижения, побив рекорд Рината Дасаева. Пусть продолжает играть на высоком уровне и дальше, радует болельщиков. Надеюсь, на чемпионате мира в 2018 году наша сборная сможет повторить достижение 1966-го, когда советская команда стала бронзовым призером чемпионата мира», – заявил Кавазашвили.