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  • Кавазашвили: «Сомневаюсь, что эта сборная России сможет достичь успеха на Евро»

Кавазашвили: «Сомневаюсь, что эта сборная России сможет достичь успеха на Евро»

14 ноября 2015, 20:04
5

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Португалии (1:0), а также отметил, что такая команда россиян не сможет добиться успеха на Евро-2016.

«Получилась типичная товарищеская игра. Португалия держала мяч, рассчитывала на ничью, но в концовке встречи допустила ошибку. Кроме Смолова в нашей команде отметить особо некого, Федор за счет индивидуальных качеств смог усилить игру. Тренер проверил тех футболистов, кто редко появляется на поле или резервистов. Но, если честно, перед Слуцким стоит тяжелая задача. Сомневаюсь, что с этой командой можно будет достичь успеха на чемпионате Европы.

Хочется поздравить Игоря Акинфеева, он достиг великолепного достижения, побив рекорд Рината Дасаева. Пусть продолжает играть на высоком уровне и дальше, радует болельщиков. Надеюсь, на чемпионате мира в 2018 году наша сборная сможет повторить достижение 1966-го, когда советская команда стала бронзовым призером чемпионата мира», – заявил Кавазашвили.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Европа Россия Португалия Акинфеев Игорь Смолов Федор Слуцкий Леонид Дасаев Ринат
Комментарии (5)
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ZhenjaSAB
1447521476
Да никого практически Слуцкий не проверил.Выставил обычный состав.А потом опять будет жаловаться,что ему негде на того же Черышева взглянуть.
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BAIv
1447523251
Типо наша сборная всегда за титул борется?
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prtcs
1447524186
Это была лучшая игра сборной за много лет. Молодцы.
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Garrincha58
1447533989
выиграть у Португалии где не было пяти игроков основного состава не велика заслуга чему радуются не понимаю слуцкер трус не выпустил резервистов опять старперы на поле противно смотреть
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nemolod
1447535675
Получился хороший товарищеский матч и ЛВС решил поверить в деле "старую гвардию",которая в общем неплохо себя показала! В следующей игре будут проверяться новички!
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