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    Товарищеский матч. Россия с минимальным счетом одолела Португалию

    В товарищеском матче, который состоялся в Краснодаре, сборная России нанесла минимальное поражение команде Португалии.

    Россияне играли острее и имели несколько хороших моментов. Под самый занавес встречи Роман Широков после паса Артема Дзюбы все-таки смог огорчить голом гостей, тем самым принеся российской сборной минимальную победу.

    Товарищеский матч

    Россия – Португалия – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Гол: 1:0 – Широков, 88.

    Россия: Акинфеев, Игнашевич, А. Березуцкий, Кузьмин (Шишкин, 45), Дзагоев, Жирков, Денисов, Широков, Самедов (Смолов, 65), Мамаев (Игнатьев, 76), Дзюба.

    Португалия: Патрисиу, Элизеу, Соареш, Алвеш, Пепе, Нани, Андре (Невеш, 71), Виллиам Карвалью, Мариу (Рафа, 89), Гуэдес (Перейра, 80), Оливейра (Лукас, 70).

    Предупреждения: Смолов, 74; Невеш, 78.

    Судья: Милорад Мажич (Врбас).

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2015 19:01
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 14 ноября 2015, 23:49

      Дзюба явно с большим желанием играет(и ведь весьма не плохо) за сборную,каждый матч выкладывается,рядом с Халком парень действительно раскрываться начал,раньше думал ,что он деревянный,был не прав,техника есть,да и вся сборная выглядело не плохо,Денисов фолил конечно часто,но такова участь разрушителя...

      0
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      Рейтинг: +81

      Любер 14 ноября 2015, 21:47

      Только вернулся. Не было возможности посмотреть игру. Но судя по видеообзору, играли хорошо. Всех с победой.Хоть и товарняк,но приятно.

      3
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      Рейтинг: +55

      нейтралитет2 14 ноября 2015, 21:19

      Всех с победой

      1
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 14 ноября 2015, 21:00

      Ну не надо делать выводы из товарнеков ,,,,что б потом не ожидать чего не будет

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 14 ноября 2015, 20:55

      пОРТУГЕЗА СКУЧАЛА ПО ПЛАКСЕ!

      1
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 14 ноября 2015, 20:52

      Ещё раз с Победой всех!Пацаны,не подскажите,кто нибудь тут не читал парня с таким ником "Южный топгранд" ? Если мало ли кто где увидит,что он написал,не в службу,а в дружбу,дайте маячок сюда!Спасибо!)

      0
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      Рейтинг: +13

      roma819 14 ноября 2015, 20:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И вновь Дзюба! Тащит сборную. ..

      -4
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 14 ноября 2015, 20:09

      Чего то как то от матча к матчу то не приходится!Но сегодня нормуль играли,только реализацию бы вот конечно поправить!

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 ноября 2015, 19:51

      Вот это нормальный "товарняк", потому, что не 11 замен с каждой стороны, а 3 замены сделал Слуцкий как и в официальном матче! Значит наигрывает состав и ищет оптимальное решение. Победа хорошо, но сейчас не это главное!

      1
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 14 ноября 2015, 19:20

      В кои-то веки мне сборная наша понравилась. И играли грамотно с серьёзным соперником, и комбинации были (наконец-то!) и моменты... И гол хороший, трудовой, а не халявный.

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