Шесть футболистов ЦСКА тренировались по индивидуальному режиму

Московский ЦСКА продолжает подготовку к заключительным перед зимним перерывом матчам. Напомним, в этом году армейцам осталось провести еще пять встреч: три – в РФПЛ, две – в Лиге чемпионов.

По индивидуальному графику занимались сразу шесть футболистов. Это защитники Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, а также полузащитники Роман Еременко, Понтус Вернблум и Александр Цауня. Остальная группа футболистов, включая игроков молодежной команды, работала в привычном режиме.