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  • Павлюченко: «Хочу, чтобы «Спартак» выиграл трофей в этом году»

Павлюченко: «Хочу, чтобы «Спартак» выиграл трофей в этом году»

14 ноября 2015, 14:18
10

Форвард «Кубани» Роман Павлюченко признался, что до сих пор переживает за «Спартак» и хочет, что бы его бывший клуб наконец-то стал чемпионом.

«Спартак» всегда и для всех был сильным раздражителем. На него настраиваться не надо. В принципе, то же самое и «Локомотива» касается. С топовыми командами все хотят себя проявить. Тот же Влад Игнатьев ярким выступлением против «Спартака» и «Локо» заслужил вызов в сборную. С большими клубами в этом сезоне действительно играем хорошо, а с теми, что внизу – не получается.

Я до сих пор смотрю игры «Спартака» и переживаю за него. Все-таки шесть лет в команде провел, поиграл и с Дмитрием Аленичевым, и с Егором Титовым, и с некоторыми ребятами из нынешнего состава. Хотелось бы, чтобы в этом году «Спартак» взял какой-то трофей.

Второе место для «Спартака» – тоже неудача. Хочется, чтобы «Спартак» был чемпионом, но пока что-то у них не получается. Тяжело со стороны судить, что именно», – заявил Павлюченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Спартак Локомотив Павлюченко Роман Титов Егор Игнатьев Владислав Аленичев Дмитрий
Комментарии (10)
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zam359
1447500648
Да....Пав все еще в "спячке".
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Hristobal
1447501479
Имелся ввиду копа дель соль очередной? Просто если посмотреть в таблиу премъер лиги то что то не верится в успех, а из кубка их кубань же и выбила...
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Borz1
1447501722
он уже далек от футбола
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Nerlinger
1447502189
кокой?
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selkoka
1447507179
Да чего вы так на него налетели то сразу! Ну не посмотрел человек в таблицу чемпината и кубка!)))))))) А может никогда таких и не видел)
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Витус Беринг
1447509641
Вечер пятницы по ходу удался !
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Snerg
1447521776
я понимаю если пони тут выкоблучиваеються)))! а бомжам тут херли ротик раззевать)? бомжи ваше место дай бог 6ое )а проводницы пусть пока повыделываються)
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BorisoW
1447528106
Роман,какой трофей?
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