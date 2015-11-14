Павлюченко: «Хочу, чтобы «Спартак» выиграл трофей в этом году»

Форвард «Кубани» Роман Павлюченко признался, что до сих пор переживает за «Спартак» и хочет, что бы его бывший клуб наконец-то стал чемпионом.

«Спартак» всегда и для всех был сильным раздражителем. На него настраиваться не надо. В принципе, то же самое и «Локомотива» касается. С топовыми командами все хотят себя проявить. Тот же Влад Игнатьев ярким выступлением против «Спартака» и «Локо» заслужил вызов в сборную. С большими клубами в этом сезоне действительно играем хорошо, а с теми, что внизу – не получается.



Я до сих пор смотрю игры «Спартака» и переживаю за него. Все-таки шесть лет в команде провел, поиграл и с Дмитрием Аленичевым, и с Егором Титовым, и с некоторыми ребятами из нынешнего состава. Хотелось бы, чтобы в этом году «Спартак» взял какой-то трофей.



Второе место для «Спартака» – тоже неудача. Хочется, чтобы «Спартак» был чемпионом, но пока что-то у них не получается. Тяжело со стороны судить, что именно», – заявил Павлюченко.