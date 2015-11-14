УЕФА выразил соболезнования Франции в связи с трагическими событиями в Париже

УЕФА обнародовал официальное заявление по поводу терактов в Париже, жертвами которых стали 150 человек (из них – 100 погибших). Отметим, что три человека скончались прямо на арене «Стад де Франс», где проходила товарищеская встреча Франция – Германия.



«УЕФА испытывает настоящий шок и глубокую печаль по поводу трагических событий, произошедших в Париже. В связи с этим, мы выражаем поддержку и солидарность Франции, а также всем тем, кто стал жертвами этих страшных терактов», – говорится в заявлении организации.