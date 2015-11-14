Баждаревич: «Допустили тактические ошибки в матче с Ирландией»

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Мехмед Баждаревич поделился впечатлениями от первого матча раунда плей-офф квалификации Евро-2016 с Ирландией, который завершился ничейным счетом 1:1. По словам специалиста, в первом тайме встречи не получилось сделать того, что планировали.



«Как мы и предполагали, первый тайм получился очень сложным, хотя мы сыграли вовсе не так, как хотели. Тем не менее ничего еще не потеряно. У нас достаточно мастерства, чтобы сыграть лучше и добиться успеха в ответной встрече. Мы перешли на игру в три форварда, но забить смогли лишь за пять минут до конца. Мы планировали сыграть с большим азартом, хотели больше владеть мячом, но допустили тактические ошибки», – сказал Баждаревич.