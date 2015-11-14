Кононов: «Широков и Измайлов внесли большой вклад в игру «Краснодара»

Наставник «Краснодара» Олег Кононов высказался об игре двух полузащитников Романа Широкова и Марата Измайлова, выступавших под его началом в прошлом сезоне. По словам специалиста, оба игрока очень опытные, лидеры как на поле, так и в раздевалке. Также Кононов отметил, что футболисты профессионально относились ко всем обязанностям.



«В каких-то моментах, конечно же, ставлю знак равенства. Профессионально относятся к обязанностям, к тренировкам и к матчам. Да, в индивидуальных качествах отличия есть. Марат любит дриблинг, любит сыграть эффектно. Роман – вывести партнера первым касанием один на один, получает от этого большое удовольствие. Когда они вместе выходили на поле, то дополняли друг друга, и эта разноплановость смотрелась очень красиво. Они внесли большой вклад в нашу игру и результаты клуба», — цитирует Кононова