Фоменко: «Главное, чтобы не было переоценки соперника, а недооценки никогда не было и не будет»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко поделился ожиданиями от первого матча плей-офф к Евро-2016 против сборной Словении.

«Ничего такого не осталось, что бы мы не решили, отталкиваясь от наших возможностей. Мы готовы к завтрашней встрече, остальное покажет игра. Мы уверены в своей подготовке, ведь старались дать ребятам как можно больше информации, просмотрели достаточно материалов. Завтра еще проведем индивидуальные беседы, на которых с футболистами и обсудим некоторые тонкости работы в обороне и атаке.

Мы с ребятами прекрасно знаем, как играть против Словении. Они прекрасно понимают особенность этих матчей. Главное, чтобы не было переоценки соперника. Что касается недооценки, то ее нет, не было и никогда не будет. В этом плане я спокоен», – сказал Фоменко.