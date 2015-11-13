Сантуш: «Намерены победить Россию, несмотря на отсутствие некоторых игроков основы»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш в преддверии товарищеского матча со сборной Россией вспомнил, как на Евро-2012 сборная Греции под его руководством встречалась с россиянами. Напомним, сборная России уступила в том матче со счетом (0:1) и не вышла из группы.

«На Евро-2012 моя команда играла против некоторых игроков сборной России, с которыми встретимся и завтра. Сборная России была сильной командой на Евро-2012. Но за это время, за три года, российские игроки еще больше получили опыта, выросли в профессиональном плане. На данный момент сборная России более уверена в себе, она готова к победам.

Я знаком практически со всем текущим составом сборной России и ведущими клубами страны в частности. Я смотрел последние четыре игры россиян. Есть большая разница между тем, как играет сборная при новом тренере Леониде Слуцком, и тем, как раньше играла. Мы постараемся больше играть впереди. Мы намерены победить завтра, несмотря на отсутствие некоторых игроков основы», – заявил Сантуш.