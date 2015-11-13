Мутко: «Забудьте о письменных формальностях, мы обо всем договорились со Слуцким и Гинером»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, что договоренность о дальнейшей работе Леонида Слуцкого в сборной России на посту главного тренера уже есть, а о письменных формальностях нужно забыть.

«Вы знаете, что сейчас Мишеля Платини обвиняют в том, что он получил два миллиона франков или евро за свою работу? Есть такое понятие — не письменный договор. И у Мишеля был не письменный договор. Это подтвердил Блаттер, это подтвердил Мишель. Они договорились, что он будет получать за свою работу столько-то, пожали друг другу руки — и этого было достаточно.

Швейцарское законодательство это признает как основание для оплаты. А вот комитет по этике ФИФА не признает — независимость такую создали, что комитет по этике отстраняет президента ФИФА! Исполком просит побыстрее рассмотреть апелляцию, а они отвечают: «Когда хотим, тогда и рассмотрим». Даже умудряются не приглашать для дачи показаний президентов ФИФА и УЕФА. Так вот, у нас со Слуцким есть договоренность в соответствии со швейцарским законодательством(смеется).

Не волнуйтесь за Леонида Викторовича и РФС. Мы договорились, а письменные формальности не имеют никакого значения. Забудьте о них, не делайте из них какого-то события. Мы обо всем договорились с Евгением Ленноровичем и Леонидом Викторовичем», – сказал Мутко.