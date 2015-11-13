«Боруссия» М назначила Шуберта на пост главного тренера команды

Андре Шуберт стал главным тренером «Боруссии» из Менхенгладбаха. До этого он на протяжении двух месяцев являлся исполняющим обязанности наставника команды. Контракт специалиста с клубом рассчитан до 2017 года.

«За восемь недель Шуберт проделал весьма впечатляющую работу и решил с командой важные задачи. Недавно у нас с ним был предметный разговор на эту тему и мы знаем, что команда в хороших руках. Поэтому и было принято решение предложить ему контракт в качестве главного тренера», - рассказал спортивный директор «Боруссии» Макс Эберль.

После 12 туров немецкой Бундеслиги «Боруссия» находится на шестом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 19 очков.