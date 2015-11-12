Игроку «Анжера» грозит 15 лет тюрьмы

Нападающий «Анжера» Жан-Пьер Нсаме обвиняется в нанесении телесных повреждений своему пятимесячному сыну. Футболисту грозит 15 лет лишения свободы.

Нсаме избил ребенка, в результате чего тот потерял зрение и сейчас находится в больнице. Прогнозов относительно восстановления зрения врачи не дают, а состояние мальчика оценивается как стабильное.

Футболист был арестован 9 ноября и выпущен под подписку о невыезде. Следствие по делу Нсаме продолжается, а пока ему запрещено общаться с женой и сыном.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Нсаме провел один матч.