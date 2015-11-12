ЦСКА направил «Роме» предложение по Думбия

ЦСКА хотел бы продлить договор аренды нападающего Сейду Думбия. Соответствующее предложение клуб направил «Роме».

Срок действия нынешнего арендного соглашения завешается 4 января будущего года, и московский клуб заинтересован в том, чтобы его продлить.

При этом сама «Рома» желает продать футболиста, а в качестве вероятного покупателя называют «Вест Хэм». Сумма возможного трансфера оценивается в 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне РФПЛ Думбия сыграл 11 матчей. В этих встречах он записал на свой счет пять голов и столько же результативных передач.