Слуцкий: «Комиссии ВАДА приезжают в ЦСКА бесконечное количество раз»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что проблема допинга в футболе не очень актуальна.

«В ЦСКА бесконечное количество раз приезжают комиссии из ВАДА . Буквально несколько недель назад у нас был допинг-контроль. Мне кажется, в футболе это не столь актуально. Конечно же, слежу за ситуацией в ВАДА, как и вообще за ситуацией в спорте. Но мне сложно комментировать то, что я плохо понимаю», – сказал Слуцкий.

В понедельник независимая комиссия ВАДА под руководством Ричарда Паунда опубликовала доклад о расследовании систематического применения допинга в российской легкой атлетике.