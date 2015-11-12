Семенов: «Слуцкий составов еще не называл»

Защитник сборной России Андрей Семенов сказал, что главный тренер Леонид Слуцкий еще не определился с составами.
– Игра за сборную – это всегда большая ответственность. Неважно товарищеский это матч или официальный. Тем более Португалия – сильный соперник. На этот матч у нас серьезный настрой.
– Слуцкий уже рассказал, кто будет играть в первом матче, а кто выйдет на поле во втором?
– Леонид Викторович говорил, что в двух матчах сыграют все футболисты, но каких-то составов еще не называл.
– Как вам условия для тренировок?
– Все хорошо. Правда, тренировочное поле «тяжелое», но уже долгое время идут дожди.
Матч Россия – Португалия состоится 14 ноября в 17:00 в Краснодаре.
Источник: «Советский спорт»