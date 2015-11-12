Киевское «Динамо» хочет искоренить ксенофобию и расизм

Киевское «Динамо» выложило заявление на официальном сайте, в котором выступило против расизма.

Напомним, что украинцам угрожают санкции от УЕФА за избиение фанатами темнокожих болельщиков.

«Идя в ногу с благими пожеланиями высшего европейского футбольного органа, футбольный клуб киевского «Динамо» регулярно проводит акции под лозунгом «Вместе против расизма». Согласно принципам и рекомендациям УЕФА по борьбе с расизмом и дискриминацией, а также недопущению этого позорного явления на стадионах киевские динамовцы выходят на поле cвоей домашней арены НСК «Олимпийский» в специально изготовленных для этого футболках, держа за руку детей разных национальностей.



Неважно, болеете вы за киевское «Динамо» на стадионе или дома, присоединяйтесь к борьбе против любых проявлений дискриминации. Мы хотим искоренить расизм и ксенофобию из футбола. Наши решительность и амбиции таковы, чтобы впредь не было никаких, даже единичных случаев проявления расизма. Объединимся и покажем, что дискриминации нет места в игре, которую мы все так любим!» — говорится в заявлении.