Эррера: «Де Хеа настоящий гений»

Испанский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера не скрывает своего восхищения игрой голкипера команды Давида Де Хеа.

«Де Хеа настоящий гений, у него сумасшедший талант. Я до сих пор не встречал такого вратаря. «Манчестер Юнайтед» серьезно повезло с тем фактом, что он играет в нашем составе. Не многие в мире обладают таким талантом, и Давид – один из них. От себя скажу, что это счастье - выступать с ним в одной команде. Я рассчитываю, что это продлится еще долго», - заявил Эррера.

Напомним, что в текущем сезоне Де Хеа провел в составе «МЮ» в Премьер-лиге восемь матчей, в которых пропустил шесть голов. В Лиге чемпионов на его счету четыре игры и пять пропущенных мячей.