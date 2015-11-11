Миральяс может покинуть «Эвертон» зимой

Бельгийский полузащитник ливерпульского «Эвертона» Кевин Миральяс может сменить команду в зимнее трансферное окно, сообщает источник. 28-летний Миральяс, в августе заключивший новый контракт на три года с «ирисками», последний раз выходил в старте команды Роберто Мартинеса в рамках Премьер-Лиги еще в первом туре сезона.



Кевин обеспокоен, что эта ситуация может негативно сказаться на его шансах поехать на Евро-2016 со сборной Бельгии, поэтому он готов задуматься о смене клуба в предстоящее трансферное окно.