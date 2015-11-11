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    Овчинников: «База «Краснодара» - одна из лучших в Европе»

    Тренер вратарей сборной России Сергей Овчинников отметил высокий уровень базы «Краснодара», на которой национальная команда проводит подготовку к товарищескому матчу против сборной Португалии.

    «Классная база, на мой взгляд, это одна из лучших Академий не только в России, но и в Европе. Мы знакомы с Сергеем Галицким. Это человек, который вкладывает много средств и души в развитие футбола в Краснодарском крае.

    Все условия для команды созданы. Спасибо большое "Краснодару", все проходит в плановом режиме, и по сегодняшней тренировке ясно, что все игроки тренируются с большим желанием», - отметил Овчинников.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.11.2015 15:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +354

      REDAT 12 ноября 2015, 07:07

      Это точно!!!!!!!!!!!!!!

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