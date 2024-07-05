«Спартак» сыграл вничью с «Актобе» в товарищеском матче

«Спартак» провел товарищеский матч с казахстанским «Актобе». Игра завершилась ничьей – 1:1.

Встреча проходила в Актобе на стадионе «Центральный». Хозяева открыли счет в первом тайме усилиями Максима Самордова. «Спартак» отыгрался в начале второй половины – отличился Никита Чернов с передачи Александра Соболева.

Главным тренером «Актобе» является экс-игрок «Спартака» Дмитрий Парфенов.

Контрольный матч

Актобе – Спартак (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Самородов, 10; 1:1 – Чернов, 47.

Видео гола Чернова из телеграм-канала ФК «Спартак-Москва»: