Самедов: «Забил «Зениту» именно так, как и задумал»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов рассказал о важности победного матча с «Зенитом».

«Высочайшее напряжение сохранялось до финального свистка. Счет 2:0 – опасный. Стоит пропустить, и психологический фон сильно меняется – воодушевленный соперник становится еще увереннее, отряжает в атаке еще больше футболистов. «Зенит» и так играл очень агрессивно, достаточно много владел мячом, забрасывал его в штрафную. Сохранить ворота на «замке» было важнейшей задачей.

Мой голевой удар соответствовал задумке полностью. Я получил мяч от Ниасса, увидел перед собой пространство и сразу решил бить в дальний угол. Получилось так, что попал очень удачно – крученым ударом», – сказал Самедов.

Напомним, что матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Зенит» закончился со счетом 2:0.