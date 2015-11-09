Широков: «Если «Спартак» выйдет в ЛЧ или ЛЕ, то с удовольствием попутешествуем»

Полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился впечатлениями от тех городов, в которых ему доводилось жить на протяжении карьеры. Напомним, ранее футболист выступал за «Краснодар» и «Зенит».

«Мне повезло, я играл в больших, прекрасных мегаполисах. Если честно, мне не по душе жить в маленьких городках. Так что везде, где я играл, чувствовал себя более или менее комфортно», – цитирует Широкова Welcome2018.

Игрок отметил красоту парков Санкт-Петербурга.

«Мне очень понравился город, особенно осенью и летом. Мы любим там гулять, так как в любом парке Питера очень красиво. Тем более я жил на Крестовском острове, там далеко ходить не надо. Есть еще ролики, велосипеды. В Краснодаре моя семья не жила постоянно. Ребенок учился в подготовительном классе, поэтому они не стали переезжать».

Про Москву игрок «Спартака» не смог сказать ничего определенного.

«Не знаю, что там в Москве, потому что живу в Дедовске, в Подмосковье. Гулять в Москву мы пока не ездим. Знаете, когда у меня выпадают выходные, то дети обычно в школе, поэтому я не очень весело провожу выходные. А так есть кино, торговые центры поблизости».

Широков надеется, что сможет попутешествовать со своей нынешней командой.

«Если «Спартак“ выйдет в Лигу чемпионов или Лигу Европы, вот тогда с удовольствием и попутешествуем».