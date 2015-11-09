Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Черышев: «Денису не дали уйти из «Реала»

9 ноября 2015, 16:37
2

Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев сообщил, что в августе полузащитнику Денису Черышеву не позволили покинуть мадридский «Реал».

«Денис мог уйти в августе, но ему не дали. А теперь он не играет. Не знаю, какие варианты он будет рассматривать. Испания, Англия или что-то еще. В любом случае, после отличного сезона в «Вильярреале» Денис был достоин большего. А в итоге у него нет игровой практики», – сказал Черышев-старший.

В этом году россиянин выходил на замену в 2-х матчах примеры и 2-х матчах Лиги чемпионов.

Напомним, что в воскресенье «Реал» потерпел свое первое поражение в сезоне от «Севильи». Лучшим игроком матча был признан украинец Евгений Коноплянка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Испания Севилья Реал Черышев Денис Черышев Дмитрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nurbek Taraz
1447077281
Мда Дмитрий был тренером иртыша а сейчас вошел тренерский штабом севильи Бомбардир не ошибся
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
3
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
5
Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»
16:08
11
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
1
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
15:42
5
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
10
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
14:45
1
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
14:10
Все новости
Все новости
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
14:45
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
11:47
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
5
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
Вчера, 18:15
Радимов описал тренера «Ростова» Альбу двумя словами
Вчера, 08:03
2
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
Вчера, 00:15
3
Винисиус прокомментировал продление контракта с «Реалом»
6 августа
«Реал» объявил о продлении контракта с Винисиусом
6 августа
5
«Барселона» отказалась от покупки Альвареса
6 августа
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Раскрыт размер новой зарплаты Винисиуса
6 августа
1
Винисиус договорился о новом контракте с «Реалом»
6 августа
2
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Спартаковец Парада выявил отличие РПЛ от Примеры
5 августа
1
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории
5 августа
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
5 августа
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
«Реал» определился с ценой на Винисиуса
4 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+