Дмитрий Черышев: «Денису не дали уйти из «Реала»

Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев сообщил, что в августе полузащитнику Денису Черышеву не позволили покинуть мадридский «Реал».

«Денис мог уйти в августе, но ему не дали. А теперь он не играет. Не знаю, какие варианты он будет рассматривать. Испания, Англия или что-то еще. В любом случае, после отличного сезона в «Вильярреале» Денис был достоин большего. А в итоге у него нет игровой практики», – сказал Черышев-старший.

В этом году россиянин выходил на замену в 2-х матчах примеры и 2-х матчах Лиги чемпионов.

Напомним, что в воскресенье «Реал» потерпел свое первое поражение в сезоне от «Севильи». Лучшим игроком матча был признан украинец Евгений Коноплянка.