Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Коноплянка – лучший игрок матча «Севилья» - «Реал»

    Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка признан лучшим игроком в поединке команды Унаи Эмери против мадридского «Реала» (3:2).

    Высокая активность на протяжении большей части игрового времени, постоянные попытки обострить игру, смелые заходы на обводки, удары по воротам и две голевые передачи – вот те факторы, за которые авторитетный портал whoscored.com признал Коноплянку абсолютно лучшим игроком матча, поставив ему достойную уважения оценку 9,4. Ближайший преследователь поляк Гжегож Крыховяк получил «всего лишь» 8 баллов, а все остальные участники матча не дотянули и до этого показателя.

    Лучшим игроком матча Евгения признали также и два авторитетнейших испанских издания – Marca и AS. Первое поставило украинцу 8 баллов. Причем, что характерно, оппонент Коноплянки, бразилец Данило, получил 3,5 – худший показатель среди «бланкос», а Роналду наиграл на четверочку.

    Источник: Footboom

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2015 06:16
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      skinshow 11 ноября 2015, 01:05

      Наш Коноплянка насовал Реалу по самые гланды.Всё Роналду это история никому не интересная гнилая история

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3469

      FRZZ 10 ноября 2015, 22:19

      Молодец, хороший игрок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      che_gevarov 9 ноября 2015, 10:45

      Не зря в Севилью приехал. Тут он станет топ-игроком европейского уровня.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Смит80 9 ноября 2015, 10:37

      Красавчик. Женя Конопланка! Играй, Играй.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Sneige 9 ноября 2015, 10:18

      Отлично выступил, согласен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Ларин Против 9 ноября 2015, 09:38

      а почему Бенитес не выпустил роналду?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Lampard87 9 ноября 2015, 08:39

      Молодец,Жека.Так держать!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11