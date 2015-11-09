Девич: «Рубин» проявил сумасшедший характер»

Нападающий «Рубина» Марко Девич признался, что очень устал за последнюю неделю из-за сложного расписания игр своей команды.

«Так получилось, что сегодня Карадениз дублем отметился, в матче с «Анжи» – я. Главное, что мы сегодня выиграли. Очень тяжелая игра была. Два дня всего прошло с прошлой игры. Ребята проявили сумасшедший характер. Показали, что команда есть. Очень рады все. Сами понимаете, все очки сейчас для нас важны.

Сегодня не удалось забить, завтра получится. Я не сфокусирован только на голах, главное – общие командные показатели, чтобы команда заработала очки. Не важно, чтобы именно я забивал. Вчера получилось забить, сегодня нет, а завтра получится.

Планы на перерыв? Буду отдыхать, нам дали 3-4 дня выходных. Хочу максимально отдохнуть, за 7 дней сыграли 3 игры. Чувствую, что надо отдохнуть», – заявил Девич.

Напомним, что матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Крылья Советов» закончился со счетом 2:0.